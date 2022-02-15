İTÜ'den sanal borsa yarışması

Eğitimleri ve yarışma ligiyle öğrencilere sanal borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz yarışma SanalBorsam’ın kayıtları açıldı.

15.02.2022 11:28:000
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İTÜ'den sanal borsa yarışması

İstanbul Teknik Üniversitesi (İstanbul Teknik Üniversitesi) tarafından bu yıl 9. kez yapılacak olan SanalBorsam, indirimli okuryazarlık konusunda bilgi verici eğitimler sunarken deneyim kazanmalarını, aynı zamanda olan bir yarışma. Yarışmada belirli bir ürün yetiştirirken, burslar elektronik cihaz gibi sahipne sahiptir. 

Peki SanalBorsam nasıl oluyor? Lise, üniversite ve yüksek öğrenimden oluşturulacağı uygulamadaki akademi kısmı ile borsa hakkında edinir. Kripto Para Yarışması'nın başlamasıyla birlikte asıl heyecan ve rekabet başlar. Lig öncesinde ve buralardaki çeşitli eğitimler verilir ve bu eğitimler sayesinde daha iyi bir yarışmadan amaçlanır. Yarışma ligi hizmetlerinden yararlanmak için ön kayıt üyeliği doldurularak dahil edilebilir.

• Kripto Para Yarışması Ön Kayıt Formu (14-28 Mart 2022):

https://forms.gle/uzC923bUJFdwFjex5 

• Instagram Hesabımız:

https://www.instagram.com/sanalborsam/

• Etkinlik Web Sitemiz (Kayıt olmak ve ayrıntılı bilgi için):

http://sanalborsam.org/


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