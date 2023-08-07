İzdemir Enerji, halka arz için talep toplamaya başlayacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve uluslararası alanda geçerli, teknik ve çevre standartlarına uygun ithal kömüre dayalı termik santrali ile yıllık ortalama 2 milyar 664 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üreten İzdemir Enerji, Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.

Şirketin, 8-10 Ağustos tarihlerinde talep toplanması planlanan halka arzından elde edeceği gelirin yüzde 75-80'i güneş enerjisi santrali kurulması, yüzde 20-25'i ise işletme sermayesinin finansmanı amacıyla kullanılacak.

Çevreci yaklaşımlarının ürünü olarak 2016'da İngiltere parlamentosunda yapılan törenle Green Apple ödüllerinde Altın Madalya ve Green World ödüllerini almaya hak kazanan İzdemir Enerji, bu kapsamda sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla 115 milyon 100 bin lira nominal değerli paylarını halka arz edecek.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde halka arzın yüzde 20'si kadar (23 milyon 20 bin lira) pay ek satış kapsamında halka arz tutarına eklenebilecek.

Halka arz sonrasında İzdemir Enerji'nin halka açıklık oranı ek satış olmaması durumunda yüzde 20,02, ek satış olması durumunda ise yüzde 24,02 olacak.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde gelirleri arttı

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz Yazar, şunları kaydetti:

"İzmir Aliağa'da yer alan 87 bin 72 metrekaresi kapalı 16 bin 413 metrekaresi açık olmak üzere toplam 103 bin 485 metrekarelik termik enerji santralimizde 1 süperkritik çevrimli pulverize yakma kazanı, 1 buhar türbini ve jeneratör ile toplam 370 megavat kurulu gücümüz bulunuyor. Santralimizde temiz kömür yakma teknolojilerinden yüksek verim sağlayan pulverize kömür yakma teknolojisi uygulanıyor. Ana yakıt olarak ithal kömür, yardımcı yakıt olarak doğal gaz kullanılıyor. Kömür, kapalı stok sahasından kapalı bantlı taşıma sistemi ile değirmenlere iletiliyor. Değirmenlerde toz haline getirilen kömür brülörler aracılığıyla pulverize tip kazanda yakılıyor."

Yazar, geçen yıl şirketin net karının yaklaşık 1 milyar 136 milyon lira olarak gerçekleştiğini, bu yılın ilk çeyreğinde ise yaklaşık 161 milyon lira olduğunu bildirdi.

2022 satış gelirlerinin 2021'e göre yüzde 394 arttığına dikkati çeken Yazar, "2023 yılının ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre satış gelirlerimiz yüzde 118 artış gösterdi. Öte yandan, şirketimiz kısa vadeli borçlanmalar kalemi 31 Mart 2023 itibarıyla yaklaşık 38 milyon liraya geriledi. Uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı ise yüzde 0,75'e kadar düştü." ifadelerini kullandı.