İzmir Enternasyonal Fuarı 91. kez açıldı

Türkiye'nin alanında en köklü organizasyonlarından olan 91. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), uluslararası gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu ile birlikte açıldı.

İZFAŞ tarafından düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı öncesi kortej yürüyüşü düzenlendi. Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda İzmirli ve 46 ülke temsilcisi, kortej eşliğinde Kültürpark Lozan Kapısı'na kadar yürüdü.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Enternasyonel Fuarı'nın 91 yılda birçok ilke imza attığını söyledi. Fuarın 2. Dünya Savaşı'nda bile kapılarını kapatmadığını vurgulayan Turagay, "Hepimizin gençliğinde, çocukluğumda iyi hatırlıyorum İzmir Enternasyonal Fuarı açıldığında gazetelerden, televizyonun tek kanallı olduğu dönemde televizyondan takip ederdik. İzmir deyince aklımıza İzmir'in simgesi olan İzmir Fuarı gelirdi. Gerçekten bu bizim İzmir'imizin ve Türkiye'mizin bir mirası. Bu mirası da gelecek yıllara da kesinlikle taşımalıyız. Bunun için her şeyden önce Ticaret Bakanlığı olarak biz bu konuda gerekli desteği vermek için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

İzmir'in önemine değinen Turagay, şöyle konuştu: "Birçok dünya kültür mirasına aday olan, birçok tarihi de barındıran İzmir'imiz baktığımız zaman turistik açıdan çok büyük bir potansiyele sahip. Daha yeni rakamlara baktım. 1 milyonun üzerinde turist gelmiş. Yeter mi? Yetmez. İzmir'imizin çok daha büyük bir potansiyeli var. İzmir'in bu potansiyelini en iyi şekilde hep beraber değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Terra Madre da uluslararası dünyada önde gelen gastronomi etkinliklerinden bir tanesi. Her geçen gün gıdanın ne kadar önemli olduğunu algılıyoruz. Hep beraber yaşamadık mı pandemi döneminde. Tedarik zincirlerinin kırıldığında nelerle karşı karşıya kaldığımıza tanık olmadık mı? Geçen sene gıda fiyatlarında yaşanan büyük artışların nelere yol açtığını görmedik mi? Ukrayna, Rusya savaşının tahıl üretimi üzerindeki tahıl ihracatı etkilerini yaşamadık mı? Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tahıl koridorunun açılmış olması aslında dünya için de bir açılım. Tere Madre bu açıdan bizim için de önemli. İzmir'in için de İzmirli KOBİ'lerin için de çiftçilerimiz için de kooperatiflerimiz için de önemli."

Turagay, bugün ihracat rakamlarının açıklandığını belirterek, "İhracatımız 165,7 milyar dolar oldu ilk 8 ayda. Hedefimiz bu seneyi 250 milyar dolarla kapatmak. Sayın bakanımızın da özellikle selam ve sevgilerini ve saygılarını iletmek istiyorum. İhracat açısından baktığımız zaman İzmir'imiz ihracatta da Türkiye'nin en önemli 2. ili. Tabii İstanbul açık ara önde ama 15 milyar dolarlık ihracat yaptı geçen sene İzmir'imiz. Bu sene ilk 8 ayda 9,3 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamları daha da yukarılara çıkartmalıyız." diye konuştu.

İzmir enternasyonal Fuarı, İzmir'den dünyaya ve dünyadan İzmir'e uzanan bir köprü

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde düzenlenen ticari ürün sergilerine dayandığını söyledi. Fuarın sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve kültürel anlamda da çok önemli olduğunu vurgulayan Köşger, "İzmir Fuarı'nı böylelikle yıldan yıla daha iyi noktalara taşıyacağımızdan şüphe yok. Bugün geldiğimiz noktada gerek salgının ekonomik ve sosyal anlamdaki olumsuz etkilerinin azalması, gerek ulusal ve uluslararası katılım ve yoğun ilgi, gerekse fuarın önceki yıllardaki gibi coşkulu geçmesine duyulan özlemle 91. İzmir Enternasyonel Fuarı'ndan çok umutluyuz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 91. kez açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadıklarını söyledi. 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı İzmir İktisat Kongresi'nde temelleri atılan fuarın yaşayan bir kültür mirası olduğunu belirten Soyer, "İzmir enternasyonal Fuarı, İzmir'den dünyaya ve dünyadan İzmir'e uzanan bir köprü. Bu köprünün bir ucunda Anadolu'nun kadim bereket uygarlığı var. Diğer ucunda ise değişimin yeryüzündeki ayak izleri, yeni düşünceler, fikirler ve keşifler. Burası, dünyayı ve Türkiye'mizi birbiriyle buluşturan müthiş bir meydan. Enternasyonal Fuar işte bu nedenle 8 bin 500 yaşındaki İzmir'e ve 100 yaşındaki cumhuriyetimize çok yakışıyor. Geleceğin Türkiye'sine yön veriyor" diye konuştu.

Soyer, fuarı açmanın yanı sıra Anadolu'nun lezzetlerini dünya sofralarıyla buluşturduklarını ifade ederek, dünyanın en önemli gastronomi organizasyonlarından biri olan Terra Madre ile eş zamanlı olarak fuarın açıldığını bildirdi.

Bakan Yardımcısı Turagay, Vali Köşger, Belediye Başkanı Soyer ve fuara katılan çok sayıda protokol üyesi, açılışın ardından fuar alanındaki stantları gezdi. 11 Eylül'e kadar açık kalacak fuar kapsamında konser, tiyatro, yarışma, sportif faaliyetler gibi etkinlikler de düzenlenecek.