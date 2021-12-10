İzmir'deki bir otomotiv bayisine stokçuluk cezası verildi

İzmir'deki bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle idari para cezası verildi.

10.12.2021 16:48:000
Paylaş Tweet Paylaş
İzmir'deki bir otomotiv bayisine stokçuluk cezası verildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, tüm sektörlerde tüketicilerin temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerde yapılan haksız fiyat artışları ile tüketicilerin mallara ulaşmasının engellenmesine sebep olan stokçuluk faaliyetlerine yönelik suiistimallerin yakından takip edildiği aktarıldı.

"Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarına ve kurallı serbest piyasayı bozucu faaliyetlere karşı caydırıcı tedbirler alınmakta ve Bakanlığımızca mevzuat çerçevesinde tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun, İzmir'de bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdiği bildirildi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlk 10 planı

İlk 10 planı

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Kapitalizm nasıl kurtulur?

Güneş enerjisi

Güneş enerjisi

Tüketim azaldı

Tüketim azaldı

Değer arttı

Değer arttı

"Ekonomide aşağı yönlü riskler arttı"

"Ekonomide aşağı yönlü riskler arttı"

Yorum Yaz