Japonya, Rusya’ya karşı aldığı kararları duyurdu

Japonya, Rusya’nın, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

23.02.2022 10:02:000
Paylaş Tweet Paylaş
Japonya, Rusya’ya karşı aldığı kararları duyurdu

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisini askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.

Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya’ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.

Rusya’nın “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden” hamlelerini bir kez daha “kınadığını” bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.

Japon Başbakan, “Rusya’ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

* Putin küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

* Biden, Rusya'ya yönelik yaptırımları duyurdu

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Sektör en az 2 kat büyüyecek

Sektör en az 2 kat büyüyecek

Çift zamlı ücret dönemi

Çift zamlı ücret dönemi

Mehmet Kutman: 2022 dönüm noktası olacak

Mehmet Kutman: 2022 dönüm noktası olacak

Ajandada neler var?

Ajandada neler var?

LCW/Vahap Küçük: Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'deki kadar bilinmek istiyoruz

LCW/Vahap Küçük: Gittiğimiz ülkelerde Türkiye'deki kadar bilinmek istiyoruz

Gelir gider makasında müthiş daralma

Gelir gider makasında müthiş daralma

Yorum Yaz