Japonya’dan Türkiye’ye yatırım

Türkiye’nin Bitcoin başta olmak üzere yeni nesil dijital varlıklara gösterdiği ilgi Japon iş dünyasının da dikkatini çekiyor. Japon iş adamlarının yaklaşık 6 buçuk milyon TL yatırımla Türkiye’de kurduğu dijital varlık alım satım platformu Koindex faaliyetlerine başlıyor. Dijital varlık yönetim şirketi Koindex’in kendi platformunda kullanacağı kripto para birimi KOIN Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından geliştiriyor.

Çoklu soğuk cüzdan kullanımı, yüksek güvenlik ve yüksek hacimde hızlı işlem desteği sunan Koindex, yenilikçi getiri modelleri ve düşük işlem ücretleriyle de dijital varlık yatırımcılarına merhaba diyor. Global borsaların çoğundan daha düşük işlem ücretleriyle çalışan Koindex’te kullanıcılar ödedikleri işlem ücretlerini geri alma imkanına da sahipler. Koindex ayrıca daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak için dijital varlık platformları arasında yaygın olan satış ortaklığı (referans) modelini de yatırımcıya sunacağını duyurdu.

Yüksek kaliteli alım satım ve listeleme hizmetleriyle sınıfının en iyi dijital varlık platformu olma hedefiyle faaliyetlerine başlayan Koindex güvenilir, şeffaf, verimli ve istikrarlı bir ticaret platformu sunarak küresel kullanıcı topluluğuna hitap ediyor. Bitcoin başta olmak üzere kripto para ve dijital varlıklara erişimi kolaylaştırmak için kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanan platform, token sahiplerine al sat ticareti (trade mining), token tutma (pledge) ve marj ticareti (margin trading) gibi çeşitli kazanç yöntemleri sunuyor.

Yatırım Japonya’dan, teknoloji Türkiye’den

Türkiye’de kripto para alanındaki yüksek işlem hacminin kendilerini bu ekosisteme yatırım yapmaya teşvik ettiğini vurgulayan Koindex Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Yönetici Ortağı Anthony Knode: “Geleceğin para birimi olarak adlandırılan kripto paralara Türkiye özelinde yoğun bir ilgi var. Türkiye’nin inovatif dönüşümleri çabuk benimseyen genç nüfusu, kripto para dünyasında da kendini gösteriyor. Bu potansiyelin ortaya çıkarılması için büyük bir özveriyle çalışacağız. Türkiye pazarının yeni oyuncusu Koindex olarak özellikle kendi kripto paramız KOIN ile önemli bir çıkış yakalamayı hedefliyoruz. Dijital varlık alım satımı için yarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek güçlü bir altyapıya ve uzmanlığa sahibiz. Yatırımcıya en iyi deneyimi sağlamaya odaklı çalışarak, Türkiye’de bu alanda ihtiyaç duyulan hizmetleri sunmak için yola çıktık” diye konuştu.

Koindex’i diğer kripto para borsalardan ayıran ana unsur olan platforma özgü KOIN token’ın yerli bir ekip tarafından geliştirildiğini yineleyen Koindex İş Geliştirme ve Pazarlama Danışmanı Demet Zübeyiroğlu: “Yapılan araştırmalar Türkiye’de kripto para alanında ilginin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların kripto paralara olan ilgisinin özellikle korona virüs salgını etkisiyle arttığını da gözlemliyoruz. Tam bu dönemde Asyalı yatırımcının parasını Koindex ile Türkiye’de değerlendirme isteği de Türkiye’deki kripto para ekosisteminin güvenilirliğini pekiştiriyor.” diye ekledi.

Sepet kura endeksli ilk kripto token: KOIN

Koindex’in kendi platformunda kullanacağı KOIN adlı token’in değeri altın, ABD Doları ve Bitcoin (BTC) baz alınarak oluşturulan KOIN Endeksi’ne göre belirleniyor. Bu üç kur üzerinden her ayın ilk günü otomatik olarak yapılacak piyasa güncellemesi neticesinde, fiyatı stabil tutabilmek için kur kompozisyonu da yenileniyor. Endekste yaşanacak günlük yüzde 10 üstü dalgalanmalarda da altın, USD ve BTC oranı yeniden hesaplanıyor. KOIN değerinin böylelikle temelde altın fiyatına endeksli olarak kademeli biçimde artması öngörülüyor.

Al sat madenciliği hem gelir hem de sermaye kazancı sağlayan devrim niteliğinde bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bu yapı işlem ücretlerinden elde edilen getirilere dayanıyor. Bu ücretler Koindex tarafından kısmi olarak veya tamamen kullanıcıya "KOIN" şeklinde iade ediliyor.

3 Haziran 2020’de VIP yatırımcılar için, 7 Haziran 2020’de ise tüm Türkiye’deki yatırımcılar için gerçekleştirilecek KOIN ön satış günlerinde çok daha uygun fiyatlarla KOIN sahibi olmak mümkün olacak.