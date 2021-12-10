Japonya'nın ABD askerleri için yıllık ev sahibi ülke desteği 210 milyar yen

Japonya'nın, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik yıllık ev sahibi ülke desteğinin 210 milyar yeni (1,9 milyar dolar) geçeceği bildirildi.

10.12.2021 10:07:000
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Japonya'nın ABD askerleri için yıllık ev sahibi ülke desteği 210 milyar yen

Kamu yayıncısı NHK'nın kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Tokyo ve Washington, yıllık mali destek müzakerelerinde son aşamaya geldi.

Müzakereler neticesinde, Japonya hükümetinin, ABD askeri güçlerine yönelik yıllık ev sahibi ülke desteği ödemesinin, 210 milyar yeni (1,9 milyar dolar) geçeceği bildirildi.

Yeni karara göre yıllık mali destek, Nisan 2022'de başlayacak 2022 mali yılından itibaren karşılanmaya başlanacak ve 5 yıl boyunca sürecek.

Mevcut 2021 mali yıl kapsamlı ev sahibi desteği 201,7 milyar yen (1,79 milyar dolar) olarak kayda geçmişti.

Kyodo ajansı, Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri karşısında Japonya'nın ABD ile sürdürdüğü güvenlik ittifakını güçlendirmesini "kaçınılmaz" olarak nitelemişti.

İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

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