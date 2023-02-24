JPMorgan'dan Fed'e enflasyon eleştirisi

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının yüzde 6'ya ulaşabileceğini öngördüğü belirterek, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını belirtti.

24.02.2023 10:00:220
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JPMorgan'dan Fed'e enflasyon eleştirisi

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranının yüzde 6'ya ulaşabileceğini öngördüğünü söyledi. Dimon yaptığı açıklamada, "Fed Başkanı Powell'a saygım büyük, ancak enflasyon konusunda kontrolü biraz kaybettik. Fed muhtemelen faiz artırımlarını yüzde 5'in biraz üzerinde durduracak, ancak faizin daha yukarı gitmesi de gerekebilir" diye konuşan Dimon, "Faiz oranlarının konuşmakta olduğumuz yüzde 5'in biraz üzerindeki seviyelerden daha yukarı gitmesinin gerekebileceğinde kuşkulanıyorum. Faiz yüzde 6'ya ulaşabilir" dedi.

Dimon, kendisinin faiz oranrlarının uzun bir süre için yüksek kalmaya devam etmesini "olası" gördüğünü, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını da belirtti. Fed politika faizi hali hazırda yüzde 4,50-4,75 seviyesinde. Piyasa faiz oranının maksimum 5,25-5,50 seviyesine kadar çıkabileceğin öngörülüyor.

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