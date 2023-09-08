JPMorgan'ın TCMB’den 2 aylık faiz beklentisi!

ABD’li yatırım bankası JPMorgan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) faiz beklentisini yükseltti. JPMorgan’dan Fatih Akçelik paylaştığı raporda Orta Vadeli Program’da yer alan makro projeksiyonların gerçekçi olduğunu belirtti. Raporda genişleyici mali politikaların enflasyonla mücadele için daha sıkı para politikası gerektireceği, bu nedenle yıl sonu için yüzde 35, 2024 için yüzde 45 olan politika faizinde yukarı yönlü riskler gördüklerini belirtti.

Daha önce Eylül ve Ekim’de 250’şer baz puan faiz artırımı bekleyen banka, her 2 toplantıda 500’er baz puanlık artış olacağı tahminini yaptı. Açıklamada “Önden yüklemeli faiz artışı bekliyoruz. Beklenen mali gevşeme ve enflasyonda yukarı yönlü sürprizler nedeniyle önümüzdeki 2 toplantıda 250’şer yerine 500’er baz puanlık artış bekliyoruz” ifadesine yer verildi. TCMB Ağustos toplantısında politika faizini sürpriz biçimde 750 baz puan artışla yüzde 25’e çıkarmıştı.