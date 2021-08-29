"Kabil'de 24-36 saat içinde yeni saldırı olabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, yüksek olasılıkla 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırının olabileceğini söyledi.

29.08.2021 12:39:000
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"Kabil'de 24-36 saat içinde yeni saldırı olabilir"

Ulusal Güvenlik Konseyi ve bölge komutanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yazılı açıklama yapan Biden, toplantıda ABD güçlerinin önceki gün DEAŞ mensuplarına düzenlediği hava saldırısını ele aldıklarını aktardı.

Biden, "Bu saldırı son değildi. O menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, "Sahadaki durum son derece tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yeni bir terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız 24 ila 36 saat içinde yeni bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdiler." diye konuştu.

Başkan Biden, dün Kabil'den 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettiklerini hatırlatarak, Amerikan ordusunun ayrılmasından sonra Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına yardımcı olmaya devam etmek için yapılacakları toplantıda ele aldıklarını kaydetti.

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