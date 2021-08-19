Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 13.50’de başladı.

19.08.2021 14:35:000
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Kabine toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül’de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Türkiye’de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan’daki gelişmeler de masaya yatırılacak.

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