'Kadın Dostu Şirketler' araştırmasında Gratis'e ödül

Hizmet ağı yaygınlığının yanı sıra 5 bini aşkın kadın istihdamı ile sektöründe önde gelen Gratis, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında “Kadın yönetici oranı en yüksek şirket” kategorisinde birinci sırada yer aldı.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 81 ilindeki 650’yi aşkın mağazası ile hizmet veren kişisel bakım marketi olan Gratis, kadın istihdamının iş yaşamındaki oranının artırılması amacıyla da 12 yıldır çalışmalarını sürdürüyor.

Faaliyet göstermeye başladığı günden bu yana kadın istihdamının önemine inanan ve kadın çalışanlarına yaptığı yatırımlar ile büyüyen Gratis, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında ilk 100 şirket arasında yer alarak “Kadın yönetici oranı en yüksek şirket” kategorisinde birinci oldu.

5 bini aşkın kadına istihdam sağlamasının yanı sıra mağazalarının tamamını da kadınlara emanet eden Gratis, perakende sektöründeki erkek istihdam oranının yüksek olduğu depo operasyonlarında ve yönetim kadrosunda da kadın istihdamına öncülük ediyor. Gratis, kadın çalışanlarının kariyer planlamalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek için de birçok program yürütüyor.

Kadın çalışanların hukuki süreçlerde de bilinçli hareket edebilmelerini sağlayabilmek ve destek olabilmek amacı ile hukuki destek ve danışmanlık hizmeti sunan Gratis, ayrıca çalışanlarının hem iş hem de kişisel gelişimlerine yönelik eğitimler düzenliyor. Özellikle mağaza çalışanlarının bir üst pozisyona hazırlanabilmesi için verilen eğitimler sayesinde satış danışmanı olarak mağazacılık hayatına başlayan çalışanların bölge müdürü ve satış müdürü gibi üst pozisyonlara terfi etmeleri destekleniyor.

Tüm bu çalışmalar doğrultusunda “Kadın Dostu Şirketler” araştırmasında “Kadın yönetici oranı en yüksek şirket” kategorisinde birincilik ödülünü alarak başarısını taçlandıran Gratis, kadın istihdamının artırılması yönünde çalışmalarına devam ediyor.