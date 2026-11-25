Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada her gün ortalama 129 kadın ve kız çocuğu, partneri ya da bir aile üyesi tarafından öldürülüyor. Yanındayız Derneği, HeForShe’nin küresel çağrısı kapsamında 25 Kasım’da yayımladığı kampanya filmiyle erkekleri kadına yönelik şiddetle mücadelede sorumluluk almaya çağırıyor. Aralarında çok sayıda patron ve üst düzey yöneticinin bulunduğu derneğin kampanyası, iş dünyasının bu mücadeledeki rolünü de gündeme taşıyor.

Her 25 Kasım'da benzer rakamlarla karşılaşıyoruz ve her yıl aynı şaşkınlığı yaşıyoruz. UNODC ile UN Women'ın açıkladığı yeni verilere göre 2025'te dünya genelinde 47 bin kadın ve kız çocuğu yakın partneri ya da bir aile üyesi tarafından öldürüldü.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]



Bu, her saat ortalama beş kadın demek. Bir önceki raporda bu sayı 50 bin civarındaydı. Rakamın biraz düşmesi ilk bakışta umut verici görünebilir. Ancak BM'nin kendi raporu, pek çok ülkede kadın cinayeti verilerinin eksik kaydedildiğini vurguluyor. Yani elimizdeki tablo gerçeğin ancak bir kısmı.

Bu yıl dikkatimi rakamlardan çok başka bir soru çekti: Bu şiddeti kim durduracak?

SORUMLULUĞUN ADRESİ DEĞİŞİYOR

Yanındayız Derneği, HeForShe'nin küresel "Every Man's Responsibility" çağrısına Türkiye'den katıldı ve 25 Kasım'da yeni bir kampanya filmi yayımladı. Filmin mesajı tek cümle: Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek her erkeğin sorumluluğu.

Kadına yönelik şiddet konuşulurken muhatap yıllardır çoğunlukla kadınlar oluyor. Kadınlara nasıl korunacakları, nereye başvuracakları, hangi işaretlere dikkat edecekleri anlatılıyor. Bu bilgiler elbette hayati. Fakat sorunu yaratan tarafa seslenmeden çözüm aramak, yükü yine kadının omzuna bırakıyor. Yanındayız'ı kadın liderliğini destekleyen, etki alanı geniş erkekler kurdu. Dernek de mesajını doğrudan erkeklere yöneltiyor.

COP31 sırasında, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selen Okay Akçalı ile bir araya geldim. Selen Hanım sohbet boyunca bir noktanın altını özellikle çizdi: Bu konuyu erkeklere anlatmak yetmiyor, erkeklerin anlatması gerekiyor. Ona göre eşitlik mesajı bir erkeğin ağzından, başka erkeklere ulaştığında çok daha güçlü karşılık buluyor. Bence de kampanyanın gücü tam burada.

ŞİDDET BİR ŞAKAYLA BAŞLIYOR

Filmin en güçlü yanı, şiddeti yalnızca fiziksel boyutuyla ele almaması. Film, şiddetin gündelik hayatta nasıl normalleştiğini gösteriyor ve erkeklere somut adımlar öneriyor: Cinsiyetçi bir şakaya gülmemek, bir arkadaşın ayrımcı sözüne itiraz etmek, kadınları dinlemek ve anlattıklarına inanmak.

Küçük görünen bu adımların arkasında ciddi veriler var. UN Women'ın 2023 verilerine göre Türkiye'de internet kullanan kadınların yüzde 72,4'ü teknoloji aracılığıyla şiddete maruz kaldı. Bu, her 10 kadından yedisi demek. HeForShe ve TEAM LEWIS Foundation'ın 2025'te 10 ülkede yaptığı araştırmaya göre ise erkeklerin yüzde 69'u sosyal medyadaki cinsiyetçi söylemden endişe duyuyor.

Bana göre bu iki rakam yan yana konduğunda asıl soru ortaya çıkıyor: Erkeklerin çoğu bu dilden rahatsızsa neden bu kadar az itiraz duyuyoruz? Şiddet belki de tam olarak rahatsızlık ile itiraz arasındaki boşlukta büyüyor.

İŞ DÜNYASININ PAYI

Yanındayız’ın üye listesine bakınca bu çağrının iş dünyasının en tepesinden yükseldiğini görüyorsunuz. Liste de ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyor. Selen Okay Akçalı'nın verdiği bilgiye göre üyelerin yüzde 80'i erkek.

Üyeler arasında Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, QNB Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aras ve Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz var. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ile ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da derneğin üyeleri. Listede Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Eczacıbaşı ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas da yer alıyor. Yönetim kademesinde Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cemal Dördüncü, Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, Uludağ İçecek Genel Müdürü Levent Kömür ve Lila Group CEO'su Alp Öğücü öne çıkıyor. QNB Portföy Genel Müdürü Ceyhun Egemen Erden ile Unilever Türkiye CEO’su Ali Fuat Orhonoğlu da üyeler arasında.

Bu isimleri tek tek saymamın nedeni çarpan etkisi. Bu yöneticilerin her biri binlerce kişinin çalıştığı şirketleri yönetiyor. Her şirketin arkasında ayrıca tedarikçiler, bayiler, iş ortakları ve müşteriler var. Bir yönetim kurulu başkanının ya da CEO'nun bu ilkelere yalnızca kendi şirketinde sahip çıkması bile çok geniş bir alana dokunuyor. Bu yüzden kadına yönelik şiddetle mücadelede erkeklerin sorumluluk alması önemli, iş dünyasındaki erkeklerin bu mücadelenin içinde olması ise ayrıca kritik. Onların söylediği söz ve gösterdiği tutum şirketin kapısında kalmıyor, çalışanların evlerine ve ailelerine kadar uzanıyor. Selen Hanım'ın vurguladığı nokta da burada anlam kazanıyor: Bir patronun ya da genel müdürün söylediği söz, başka bir erkeğin söyleyeceğinden çok daha uzağa ulaşıyor.

YAKINDAN İZLİYORUZ

Capital olarak her yıl yaptığımız Kadın Dostu Şirketler araştırmasında şirketlerin eşitlik politikalarını yakından izliyoruz. Bu konuda genellikle işe alım, terfi ve yönetim kademelerindeki temsil konuşuluyor. Oysa şirket kültürü toplantı odasındaki küçük anlarda da şekilleniyor. Cinsiyetçi bir espriye itiraz eden bir genel müdür, ekibine neyin kabul edilemez olduğunu tek cümleyle anlatmış oluyor. Aynı yönetici o anda sessiz kalırsa verdiği mesaj da aynı hızla yayılıyor.

Kampanya 16 Günlük Aktivizm boyunca sürecek. HeForShe erkekleri açık mektubu imzalamaya ve kendi çevrelerinde paylaşmaya çağırıyor. Bir imzanın tek başına şiddeti durdurmayacağı açık. Yine de sessiz kalmanın da bir tercih olduğunu kabul etmek için iyi bir başlangıç. Bu 25 Kasım'da kendimize sormamız gereken soru belki şu: Bir sonraki cinsiyetçi şakada ne yapacağız?