Kadına şiddetle mücadeleye anlamlı destek

Kadın cinayetlerine ve şiddete “hayır” sesleri bu kez stadyumlardan yükseliyor. Bu sezon sahalara, üzerinde 15 farklı dilde “Kadına şiddete hayır” yazan mor formalarıyla inen Samsunspor, sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da mücadelesini sürdürecek.

Samsunspor’un yürüttüğü farkındalık kampanyasında, formaların satışından elde edilecek gelirin %10’u ise şiddet mağduru kadınlar yararına çalışan vakıflara bağışlanacak.

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan verilere göre, sadece 2020’de dünya genelinde tam 87 bin kadın öldürüldü. Dünya Bankası tahminlerine göre ise dünyada 1 milyar kadın, erkek şiddetine karşı savunmasız durumda… Türkiye’de ise bu yılın sadece ilk yarısında 130’u aşkın kadın cinayeti işlendi. Yine ülkemizde yapılan araştırmalarda, her 10 kadından 4’ü, hayatları boyunca en az bir şiddet türüyle karşı karşıya kaldığını ifade ediyor.

Şiddete ve kadın cinayetlerine “dur” sesleri bu kez stadyumlardan yükseliyor.

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”ne özel farkındalık kampanyasına imza atan TFF 1. Lig Kulübü Yılport Samsunspor, kadına karşı şiddete dikkat çekmek ve karşı çıkmak amacıyla yeni formasını duyurdu. “Dünyanın en ağır forması” sloganıyla hazırlanan ve üzerinde 15 farklı dilde “Kadına şiddete hayır” mesajının yer aldığı formaları Samsunspor oyuncuları tüm sezon boyunca giyecek ve bu mücadeleye destek vermeye devam edecek.

Dünyanın her yerinde, 15 farklı dilde

Samsunspor’un farkındalık kampanyası, Yılport Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.’nin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım’ın kızı Zeycan Rochelle Yıldırım’ın destekleriyle yürütüldü. Yıldırım, “Dünyanın her yerinde, her dilde aynı sorumluluğun paylaşılması gerektiği inancından yola çıktık. Dünyanın en ağır formasını hem kulübümüz hem de taraftarlarla buluşturup, şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık” dedi.

Yıldırım, “Mor formamızı ‘Kadına Şiddete Hayır’ kampanyası kapsamında, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kadına şiddetin son bulması için devam eden mücadeleye bir katkı olarak görüyoruz. Bunun, tüm dünyada yankı uyandıracak bir forma olması için, hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çalışarak, formamızı tüm dünyaya tanıtacağız” yorumunu yaptı.

“Elde edilen geliri vakıflara bağışlayacağız”

Kadın cinayetlerinin artık dünyanın dört bir yanında bireysel bir problem olmaktan çıkıp toplumsal bir krize dönüştüğünü ve bu noktada farkındalık kampanyalarının bu şiddetin azalması, hatta yok olmasında önemli bir araç olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bunu geçtiğimiz yıllarda global platformlarda ilgi gören birçok viral kampanyada bizzat deneyimledim. Dünya starlarından uluslararası medya kuruluşlarına, global şirketlerden kamusal platformlara kadar uzanan geniş bir yelpazede ‘kadına şiddete hayır’ diye bağırmalıyız. İşe stadyumlardan başlıyoruz. Mor formalarımız ve üzerinde yazan ‘kadına şiddete hayır’ mesajıyla farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Bu mücadeleye futbol aracılığıyla erkeklerin katılımının büyük önem taşıdığını da hatırlatan Yıldırım, “Dünyanın en ağır forması kulübümüzün resmi ürün mağazalarında satışa çıktı. Satışlardan elde edilecek gelirin %10’unu şiddet mağduru kadınlar yararına çalışan vakıflara bağışlamayı amaçlıyoruz. Öncelikli hedefimiz 50 bin forma satışı. Kampanyanın çığ gibi büyüyeceğine ve bu vakıflara yapılacak desteğin hızla yükseleceğine gönülden inanıyoruz” diye vurguladı. Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de kadın erkek herkesin bu formayı giymesini isteriz. Hatta bu kampanyanın tarihe geçmesini, diğer spor kulüpleri, şirketler ve sivil toplum kuruluşları için ilham kaynağı olmasını dileriz. Umudun simgesi olmasını amaçlıyoruz. Kampanyaya Türkiye’den başladık ama burada bitmeyecek. Bu mücadele uluslararası platformlarda devam edecek.”

Yıldırım Holding’in hayırseverlik projelerini yürüten ve holdingin bağışlarıyla kurulan Garip & Zeycan Yıldırım Vakfı’nın Direktörü Zeycan Rochelle Yıldırım, vakfın kadına karşı şiddetle mücadelesinin stadyumlardan sonra şehirlere, sokaklara da taşınacağını belirterek, “Bu amaçla 25 Kasım’dan itibaren kadınlara bireysel savunma sporu öğreteceğimiz derslere başlıyoruz. Kadınların herhangi bir şiddet anında ne yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Onlara öz savunma yollarını göstereceğiz. Her güzel şey gibi bunun da ilk adımını Samsun’dan atıyoruz. Ardından İstanbul ve diğer illerde de bu dersler sürecek. Yüzbinlerce kadına bu eğitimlerle dokunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Samsunspor, 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”ne özel olarak Passolig gişesinde ücretsiz bilet yükleten tüm kadın taraftarlarını 27 Kasım tarihinde oynanacak Yılport Samsunspor - Adanaspor maçında misafir edecek.