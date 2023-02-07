Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum

Türkiye’yi sarsan ve 10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde, AFAD son durumu açıkladı: Can kaybı 3 bini aştı...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, saat 13:24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma neden oldu...

Saat 12:00:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 10 ilde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Şu ana kadar 312 artçımız mevcut, bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var, 24 deprem de 5 ve 6 arasında.



Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta, sahada fiilen çalışan toplam personel sayısı 24 bin 443'tür. Yurt dışından 3 bin 294 arama kurtarma personeli geldi, 70'in üzerinde ülke talepte bulundu, 14 ülke fiilen sahada.



Toplamda yaklaşık 380 bin afetzade MEB ve üniversitelere bağlı tesislerde barındırılıyor. Hatay, Maraş ve Adıyaman'da bugün saat 11.00 itibarıyla 48 saat süreyle, görevli araçların dışındaki her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız.

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Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketiyle mücadele ediyor. Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi. 9 saat arayla meydana gelen iki depremde can kayıpları artıyor.

Son verilere göre Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 20 bin 426 oldu. Depremlerde teyit edilmiş yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, depremde son duruma ilişkin açıklama yaptı. "Depremlerde 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti. 20 bin 406 kişi yaralandı" dedi. Depremlerde 5 bin 775 binanın yıkıldığını, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısının 11 bin 302 olduğunu bildiren Tatar, depremlerden etkilenen bölgelerde 24 bin 443 personelin görev yaptığını açıkladı.

Deprem 10 ili etkisi altına alırken, deprem bölgesindeki yerleşim birimleri 6'yı aşan büyüklüğe sahip artçı sarsıntılarla sarsıldı. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 7,6'lık Elbistan depremiyle birlikte ilk depremin ardından 285 sarsıntı kaydedildi.

Erzincan depreminden bu yana yaşanan en ağır deprem felaketi

6 Şubat 2023 Pazartesi günü 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen ilk depremin büyüklüğü ilk olarak 7,4 olarak açıklanırken, yapılan ölçümlerin neticesinde depremin büyüklüğü 7,7'ye revize edildi. Bu deprem 1939 yılında gerçekleşen Erzincan depreminden bu yana yaşanan en ağır deprem felaketi oldu. Saatler 13:24'ü gösterdiğinde deprem bölgesi ikinci bağımsız bir depremle sarsıldı. AFAD'ın belirlemelerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli ikinci depremin büyüklüğü 7,6 oldu.