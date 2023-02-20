Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum: Can kaybı 41 bini geçti

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 41 bin 156 oldu.

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla son belirlemelere göre 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti. Depremler nedeniyle eğitim-öğretime verilen aranın ardından deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler bugün ders başı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.



Sezer'in açıklamalarından başlıklar şöyle:



Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 156 kişi hayatını kaybetti. Kuru gıda ve hijyen malzemeleri noktasında vatandaşlarımızın yapacakları yardımlara devam etmesini önemle istirham ediyoruz.



Arama kurtarma çalışmalarımız Hatay ağırlıklı devam ediyor. 15 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütüldü. Hatay dışında bütün illerde enkaz çalışmaları devam ediyor.



Arama kurtarma çalışmalarına 35 bin 250 personel destek verdi. Şuanda 19 bin 436 personel çalışmalara devam ediyor. Şu ana kadar 6 bin 414 artçı sarsıntı yaşanmış durumda. Çadır kentlerimizi devam ediyoruz. 300 bine yakın çadır bölgeye ulaştırıldı.

Bakanlardan açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki illerde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde bugüne kadar herhangi bir bulaşıcı hastalık salgını saptanmadığını açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırlardan sığınmacı akını olduğuna dair iddiaları ortaya atıldığını ancak bunun gerçek dışı olduğunu belirtti.

Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de basın toplantısı düzenledi. Blinken Pazar günü İncirlik Üssü’nde yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye ve Suriye’deki depremlere yönelik - daha önce açıklanan 85 milyon dolarlık desteğin yanı sıra - 100 milyon dolarlık ilave bir destek sağlayacağını söyledi ve “Buna ek olarak hangi kaynakları sağlayabileceğimize bakacağız” diye ekledi.