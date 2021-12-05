Kahve Dünyası 2022’de 50 mağaza açmayı planlıyor

Altınmarka Grubu şirketlerinden Kahve Dünyası, 2022’de de yaklaşık 50 mağaza açmayı ve 400 – 500 kişilik yeni istihdam yaratmayı planlıyor. Yurtdışı yatırımları içinse biraz frene basılmış durumda. Grubun en büyük kahve ve kakao ithalatçılarından da olduğunu belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, “Geçen yıl yaklaşık 1800 dolarlara aldığımız ton başına olan kahve maliyetleri Brezilya’da yaşanan don nedeniyle şu anda 5000 dolar seviyelerine çıktı. Bu fiyatlarına yansıyacak. Kakaoda da tabii artışlar oldu ama yüzde 10 seviyelerinde kaldı” diyor.

Atınmarka Grubu şirketlerinden biri olan Kahve Dünyası, büyümesine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul’un son zamanlardaki en önemli projelerden biri olan Galataport’ta da 3 farklı mağazası ile yerini alan Kahve Dünyası bu yıl pandemiye rağmen 40 yeni mağaza açtı ve 80 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Şirket, bulunmadıkları şehirlere odaklanarak 2022’de de yaklaşık 50 mağaza açmayı planlıyor.

Bugün 36 ilde 220 mağazaya ulaştıklarını belirten Kahve Dünyası Genel Müdürü Kaan Altınkılıç, 2025 hedeflerinin 500 mağazaya ulaşmak olduğunu söylüyor.

2 bin 300 kişilik istihdamlarını önümüzdeki yıl 400 – 500 kişilik yeni alımla artırmayı planladıklarından da bahseden Altınkılıç, “On günde bir Kahve Dünyası açmaya başladık. Pandemi döneminde 2020’de en fazla mağaza açtığımız yıl rekorunu kırdık. 2021’de de rekoru tekrar güncelledik. 2022’de inşallah üçüncüyü yapacağız” diyor.

Yurt dışında de Londra’da bir, Romanya’da iki mağazaları olduğundan bahseden Altınkılıç, “Onun haricinde master franchise anlaşmalarımızın bulunduğu Suudi Arabistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’te mağazalarımız bulunuyor. Toplam 15 adet noktadayız. Dolayısıyla haritayı açıp baktığımız zaman bir ABD, bir Avrupa, bir Uzakdoğu meselesi var ki biz daha bunlara henüz adım bile atmadık. Oralara da odaklandığımızda daha gidecek çok yerimiz var. Pandemi nedeniyle yurtdışını biraz yavaşlattık” diye ekliyor.

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