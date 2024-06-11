Kaleseramik temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. genel kurul tarafından onaylanan kar payı kararını duyurdu. Peki, Kaleseramik ne kadar ve ne zaman temettü dağıtacak? İşte detaylar

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. bugün (11 Haziran 2024) KAP'a kesinleşen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,1942582 TL, net 0,1748323 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024 olacak. Kaleseramik'in temettü açıklaması şöyle:

Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında; ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1942582 TL (net 0,1748323 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000,-TL (yüz milyon Türk Lirası) tutarın, kârın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 25.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılması Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmüş ve kabul edilmiştir.