Kamu işçisinin zam oranı açıklandı

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz, böylece en düşük kamu işçisi ücreti15 bin liraya çıkıyor" dedi.

9.05.2023 12:50:250
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Kamu işçisinin zam oranı açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz.

Kamuda gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10’luk ilave yapıyoruz.

Gece çalışanların ücretlerinin yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz.

Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70’lik artışa gidiyoruz."

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları

Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına çalışmaların devamının geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuzda enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var." açıklamasında bulundu.

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