Kapanan şirket 2019'da yüzde 5 arttı

TOBB, 2019 yılı aralık ayı kurulan/kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Aralık ayında Türkiye’de 7 bin 849 şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,53, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde 23,5 artış gösterdi. Geçen ay kurulan 968 yabancı ortak sermayeli şirketin 548'i Türkiye, 82'si İran ve 31'i Suriye ortaklı oldu. Aralık 2019'da kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 99'u anonim, 869'u limited şirketlerden oluştu.

Kapanan şirketlerde bir önceki aya göre iki kat artış

Aralık ayında 2 bin 201 şirket kapanırken, kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 112,3 artış gösterdi. Kapanan şirketlerde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.4 artış var. Söz konusu ayda kapanan şirket ve kooperatiflerin 752'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 371'i inşaat, 256'sı da imalat sektöründe yer aldı. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 734'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 398'inin inşaat, 179'unun ise imalat sektöründe olduğu görüldü.

2019 yılının tamamında ise 84 bin 102 şirket kurulurken, 13 bin 197 şirket kapandı. Söz konusu dönemde kurulan şirketler yüzde 1.4 düşerken, kapanan şirket sayısında yüzde 5 artış görüldü.







