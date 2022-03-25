Kapasite kullanım oranı açıklandı: Mart ayında rakamlar ne oldu?

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

25.03.2022 10:25:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı açıklandı: Mart ayında rakamlar ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan yükselişle yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rusya 'dost ülkelerle' enerjide Bitcoin kullanabilir

Rusya 'dost ülkelerle' enerjide Bitcoin kullanabilir

Merkez Bankası rezervleri 18 Mart haftasında azaldı

Merkez Bankası rezervleri 18 Mart haftasında azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı

Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününde yükseldi

Tekrar açılan Moskova Borsası ilk işlem gününde yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan rezerv ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan rezerv ve enflasyon açıklaması

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

Moskova Borsası'nda işlemler tekrar başladı

Yorum Yaz