Kapasite kullanım oranı ağustosta azaldı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

25.08.2023 10:38:570
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Kapasite kullanım oranı ağustosta azaldı

Buna göre; imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.734 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalarak yüzde 76,1'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan düşerek yüzde 75,7 oldu.

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