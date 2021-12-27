Kapasite kullanım oranı aralıkta yükseldi

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

27.12.2021 10:25:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı aralıkta yükseldi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.759 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 78,7'ye ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,8 puan artışla yüzde 78,4'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kripto para düzenlemesinde çalışmalar hızlandı: İlk görüşme Meclis'te

Kripto para düzenlemesinde çalışmalar hızlandı: İlk görüşme Meclis'te

CarrefourSA’dan fiyatlarda indirim açıklaması

CarrefourSA’dan fiyatlarda indirim açıklaması

Selçuk Tümay’a Fransa'dan Şövalye Liyakat Nişanı

Selçuk Tümay’a Fransa'dan Şövalye Liyakat Nişanı

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

Emtia piyasası, Omicron iyimserliği ve doların zayıflamasıyla pozitif seyretti

TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

TOGG fabrikası havadan görüntülendi: Gemlik'teki tesiste son durum

Türkiye’nin elektrikli araç haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var?

Türkiye’nin elektrikli araç haritası: Hangi ilde kaç araç, kaç şarj ünitesi var?

Yorum Yaz