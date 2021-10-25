Kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78 seviyesine geriledi.

25.10.2021 10:12:000
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Kapasite kullanım oranı, ekimde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.747 iş yeri tarafından ekim ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 78'e düştü.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,3 puan düşüşle yüzde 77,5'e indi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

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