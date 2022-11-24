Kapasite kullanım oranı kasımda geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine geriledi.

24.11.2022 10:55:290
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Kapasite kullanım oranı kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 1,0 puan azalarak yüzde 75,9'ya indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla yüzde 75,9 oldu.

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