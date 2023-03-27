Kapasite kullanım oranı martta geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesine geriledi.

27.03.2023 10:34:020
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı martta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1727 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak yüzde 73,5'e indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalışla yüzde 74,2 oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

Chelsea, olağanüstü zarar açıkladı

Yeni dönemin kuralı: Ucuz olan kazanıyor

Yeni dönemin kuralı: Ucuz olan kazanıyor

Capital 500 Ödül Töreni Sedef Seçkin Büyük Açılış konuşması

Capital 500 Ödül Töreni Sedef Seçkin Büyük Açılış konuşması

Capital 500 Ödül Töreni 2023

Capital 500 Ödül Töreni 2023

Capital 500 Ödül Töreni ve Liderlerin Gelecek Vizyonu Paneli

Capital 500 Ödül Töreni ve Liderlerin Gelecek Vizyonu Paneli

İş adamı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

İş adamı Kemal Zorlu son yolculuğuna uğurlandı

Yorum Yaz