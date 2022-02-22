Kapasite kullanım oranı şubatta düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,6 seviyesine geriledi.

22.02.2022 10:11:000
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Kapasite kullanım oranı şubatta düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.718 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 1 puan azalışla yüzde 76,6'ya indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,8 puan düşüşle yüzde 77,2 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):



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