Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesine geriledi.

22.02.2023 11:24:350
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Kapasite kullanım oranı şubatta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1678 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak yüzde 75,2'ye indi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 75,7 oldu.

Açıklamada, "Şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenmiş olup depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87 iken şubatta yüzde 61,1’e gerilemiştir" ifadelerine yer verildi.

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