Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 oldu

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine yükseldi.

26.07.2021 10:21:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):




Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İki dipli resesyon olası

İki dipli resesyon olası

Devlere kur dopingi

Devlere kur dopingi

Global olmak istiyoruz

Global olmak istiyoruz

En radikal kararım

En radikal kararım

Salgında da yatırımı sürdürdük

Salgında da yatırımı sürdürdük

Hedef Türkiye'yle birlikte ilerlemek

Hedef Türkiye'yle birlikte ilerlemek

Yorum Yaz