Kapasite kullanımında sınırlı artış

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

26.12.2022 12:02:130
Paylaş Tweet Paylaş
Kapasite kullanımında sınırlı artış

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1741 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artarak yüzde 76,5'e çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,5 puan artışla yüzde 76,4 oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Reel kesim güveninde kötümser görünüm sürüyor

Reel kesim güveninde kötümser görünüm sürüyor

Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Güven endeksi, hizmet, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Kapasite kullanımında sınırlı artış

Kapasite kullanımında sınırlı artış

Emtia piyasasında 'yükseliş' haftası yaşandı

Emtia piyasasında 'yükseliş' haftası yaşandı

İkinci el oto pazarında yılbaşı hareketliliği

İkinci el oto pazarında yılbaşı hareketliliği

'FAST işyeri' yeni yılda kullanıma sunulacak

'FAST işyeri' yeni yılda kullanıma sunulacak

Yorum Yaz