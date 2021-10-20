KARDEMİR, demir yolu tekerleği ihraç edecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR), demir yolu tekerleği ihraç edeceği bildirildi.

20.10.2021 13:51:000
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KARDEMİR, demir yolu tekerleği ihraç edecek

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Demiryolu Tekerleği Üretim Tesisine sahip şirketin, Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki alıcılar ile 30 bin adet yük vagonu tekerleği ihracatı için anlaşma yaptığı bildirdi.

Açıklamada, 2021 yılında yerli yük vagonu tekerleği ihtiyacının tamamını karşılayarak Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandıran KARDEMİR'in ihracatla döviz girdisine katkı sağladığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yıllık 200 bin demir yolu tekerleği üretim kapasitesine sahip fabrikamız, tamamladığı sertifikasyon süreçleriyle başta Avrupa pazarı olmak üzere demir yolu taşımacılığında kullanılabilecek yük vagonu tekerleklerini dünyaya ihraç edebilme yeterliliklerine sahip olmuştur. 2022 yılında AB bölgesine başlayacak olan ihracat sevkiyatlarımız sayesinde şirketimizin ve ülkemizin üretim gücünü Avrupa'ya tanıtırken bir yandan da ülke ekonomimize katma değer oluşturmaya devam edeceğiz. Sadece demir yolu tekerleğinde değil, sahip olduğumuz ve Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan demir yolu rayı, ağır profil ve 5,5-56 milimetre kangal ile demir ve çelik alanında ithalatla mücadele etmeye devam ederken, ihracat ve pazarlama çalışmalarımızla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz."

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