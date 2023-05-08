Kardemir hisse geri alım programını açıkladı

Kardemir Karabük Demir ve Çelik Sanayi iki yılda en fazla 750 milyon liralık hisse geri alımı programı başlattığını duyurdu.

Kardemir, iki yıllık sürede azami 750 milyon liralık hisse geri alım programı başlattı. Kardemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından, şirketin pay piyasasında sağlıklı fiyat ve miktar hareketlerinin oluşumu ve fiyat istikrarının desteklenmesi suretiyle yatırımcıların korunması amacıyla geri alım programı başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, 34 milyon 200 bin TL nominal değerli paya kadar geri alım yapılacağına, geri alım programı için ayrılan kaynağın azami 750 milyon lira olarak belirlenmesine karar verildiği dile getirildi. Geri alım programı ve kapsamında yapılacak işlemler hakkında bilgilendirmenin düzenlenecek ilk olağan genel kurul toplantı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacağı belirtilen açıklamada, "Geri alım programı kapsamındaki işlemlerin karar tarihinden itibaren 2 (iki) yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi" denildi.