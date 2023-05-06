Kardemir’den 1. çeyrekte 641 milyon TL net kâr

Kardemir'in 2023'ün ilk çeyreğinde net kârı geçen yıla göre yüzde 45 azaldı. 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 1,17 milyar TL net kâr ile geride bırakmış, 2022'nin tamamında net kâr 2,174 milyar TL olmuştu.

Karabük Demir ve Çelik (KARDEMİR), bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin üzerinde 641 milyon lira net kâr elde etti.

Kardemir bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2023 yılı 1. çeyrek mali sonuçlarında; 575 milyon liralık piyasa beklentisinin üzerinde 641 milyon lira net kâra ulaştı. Kardemir'in 2023'ün ilk çeyreğinde net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 azaldı. Şirket 2022 yılı 1.çeyrek dönemini 1,17 milyar TL net kâr ile geride bırakmış, 2022 yılının tamamında net kâr 2,174 milyar TL olmuştu.

Şirketin ilk çeyrekte faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 1,05 milyar TL’lik piyasa beklentisine paralel olarak 1,08 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Kardemir’in geçen yılın ilk çeyreğinde FAVÖK’ü 1,53 milyar TL seviyesindeydi. 2022’nin ilk çeyreğinde yüzde 25 olan FAVÖK marjı bu çeyrekte yüzde 12’ye geriledi.

Kardemir’in ilk çeyrek cirosu ise 8,42 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 8,85 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken ciroda yıllık bazda yüzde 47’lik artış oldu. Kardemir’in ton bazına esas ürün üretimi geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 537 bin ton iken bu çeyrekte üretim 586 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Toplam üretim 2022 yılının tamamında 2.140 bin ton seviyesindeydi. Şirketin geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 548 bin ton olan sıvı çelik üretimi de bu yılın ilk çeyreğinde 630 bin tona çıktı.

Net esas ürün satışı ise aynı dönemde 535 bin tondan 611 bin tona yükseldi. Toplam satışların ürün bazında dağılımına bakıldığında; 218 bin tonla kütük demir satışı ilk sırada, 145 bin tonla nervürlü inşaat demiri ise ikinci sırada yer aldı.

Kütük demir fiyatlarında ortalama ürün fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre gerilese de bu yılın ilk çeyreğinde yükselişe geçtiği de görüldü. Geçen yılın aynı çeyreğinde 703 dolar/ton seviyesinde olan kütük demir birim satış fiyatı 2022’nin ikinci çeyreğinde 791 dolar/tona yükselmiş ardından son çeyrekte 605 dolar/tona gerilemişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama kütük demir ton fiyatı ise 645 dolar oldu.

2022 yılını 32 milyon dolar net borç ile kapatan şirketin bu yılın ilk 3 ayında artıya geçerek 149 milyon dolar net nakit rakamına ulaştığı da görüldü. 2022 yılında toplam 62 milyon dolarlık yatırım harcaması yapan Kardemir, bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı yatırım harcaması tutarı 16 milyon dolar seviyesinde.