Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24,81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda görüldü.

3.12.2021 11:59:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün patlıcan oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, patlıcandaki fiyat artışını yüzde 21,71 ile sivri biber, yüzde 19,55 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 18,45 ile mücevher, yüzde 15,24 ile domates, yüzde 14,16 ile tüp gaz ücreti yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38,76 ile karnabaharda oldu. Bunu yüzde 21,42 ile ıspanak, yüzde 20,12 ile kıvırcık, yüzde 17,54 ile limon, yüzde 14,44 ile pırasa takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, kasımda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2 büyükten biri olmak istiyoruz

2 büyükten biri olmak istiyoruz

Son çeyrekte hızlanma olur

Son çeyrekte hızlanma olur

Hareketlilik 2022'de kapımızı çalacak

Hareketlilik 2022'de kapımızı çalacak

Yeni bir efsane yaratmak için tırmandık

Yeni bir efsane yaratmak için tırmandık

Tek lider!

Tek lider!

Artık pazar değil aktör konumundayız

Artık pazar değil aktör konumundayız

Yorum Yaz