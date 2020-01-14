Kasım'da sanayi üretimi 5 arttı

Sanayi üretimi, kasım ayında yüzde 5,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 5.8 artış olacağı yönündeydi.

14 OCAK, 20200
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Kasım'da sanayi üretimi 5 arttı

TÜİK, kasım ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Yıllık bazda sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı.

Aylık bazda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.

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