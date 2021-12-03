Kasımda tüketici fiyatları en çok "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde arttı

En düşük artış ise yüzde 19,29 ile "İstanbul" bölgesinde kayda geçti.

3.12.2021 11:19:000
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Kasımda tüketici fiyatları en çok "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde arttı

Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,17 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 20,77 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 25,74 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 25,73 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli", 24,93 ile "Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane" bölgeleri izledi.

Geçen yılın kasım ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 19,29 ile "İstanbul" bölgesinde hesaplandı.

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