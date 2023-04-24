Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

24.04.2023 09:33:530
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Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı

Kayseri'de 8 jeotermal kaynak arama ruhsatlı saha için ihaleye çıkıldı.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kayseri'nin İncesu ve Melikgazi ilçelerinde bulunan 8 jeotermal kaynak arama sahası, "açık teklif usulü" ile ihale edilecek.

İhaleler, 2 Mayıs Salı günü 10.00'da Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Şartname, Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden temin edilebilecek.

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