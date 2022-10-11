Kaza yapan araçlar için BSMV hesaplaması yenilendi

Sigorta şirketlerinin sovtaj işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplamasına açıklık getirildi.

11.10.2022 10:32:410
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Kaza yapan araçlar için BSMV hesaplaması yenilendi

Sigorta şirketlerinin, rücu ve sovtaj işlemleri (kaza öncesi rayiç bedel ile kaza sonrası hurda bedeli arasındaki fark) sonucunda gelir elde etmeleri halinde banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplayacağı, aksi halde BSMV hesaplamayacağı hususuna açıklık getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, sigorta şirketlerince rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda lehe alınan paraların BSMV yönünden vergilendirilmesine ilişkin açıklamaların yapılması amaçlanıyor.

Sigortacılık mevzuatı gereği sigorta şirketleri, kaza sonucu ağır veya tam hasara uğrayan malları, kaza öncesi rayiç bedeliyle tazmin ediyor. Kaza öncesi sovtaj bedeli tazmin etmekle yükümlü olan sigorta şirketleri, bunun vergilemesinde tereddüt yaşayabiliyor. Bu tereddütleri giderecek şekilde düzenleme yapılarak, ileride oluşabilecek idare ile sigorta şirketleri arasındaki ihtilafın önüne geçilmiş oldu.

Bu kapsamda, düzenleme ile sigorta şirketlerinin rücu ve sovtaj işlemleri sonucunda gelir elde etmeleri halinde BSMV hesaplayacağı, aksi halde ise BSMV hesaplamayacağı hususuna açıklık getirildi.

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