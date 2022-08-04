Kazakistan heyeti, Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu

Akkuyu Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Kazak heyetine yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'nin dünyada Yap-Sahip Ol- İşlet modeline göre uygulanan ilk ve tek nükleer güç santrali projesi olduğunu söyledi.

Kazakistan Cumhuriyeti'nin yasama ve yürütme makamları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un bir iştiraki olan olan "Rusatom Uluslararası Ağ" Şirketi desteğiyle düzenlenen ziyarette, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisi milletvekilleri Dyusenbai Turganov ve Kudaibergen Yerzhan, Enerji Bakan Yardımcısı Zhandos Nurmaganbetov ve Almatı Bölgesi Akim Birinci Yardımcısı Lazzat Turlashov ve bazı yetkililer yer aldı.

Ziyaretin ilk gününü Akkuyu NGS'nin inşaat sahasında geçiren heyet üyeleri, zorunlu güvenlik kurallarına ilişkin bilgilendirmenin ardından inşaat yöneticileri eşliğinde projenin ana ulaşım merkezi olan Vostochny Deniz Kargo Terminali’ni, nükleer santral için büyük boyutlu ekipmanların geçici olarak depolandığı alanı, ikinci ünitenin pompa istasyonu inşaat alanını, bağlantı parçaların üretildiği atölyeyi gezdiler. Ziyaretçiler inşaat sahasının panoramik bir şekilde göründüğü alanın en yüksek noktasından da sahayı izledi.

Şantiyeyi gezen ziyaretçiler daha sonra Akkuyu Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, NGS Direktörü Sergey Butskikh, NGS Müdür Yardımcısı Dmitry Romanets, Rusatom International Network Şirketi Başkanı Vadim Titov ile projede çalışan Kazak görevlilerle bir araya geldi.

Akkuyu Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuşmasında şunları söyledi:

“Sizi şantiyemizde ağırlamaktan çok memnunum. Umarım iş birliği atmosferini, yaratıcılığı, mühendislik yeteneklerini görme fırsatı oluşmuştur. Akkuyu NGS, dünyada Yap-Sahip Ol- İşlet modeline göre uygulanan ilk ve tek nükleer güç santrali projesidir. Türkiye'nin geçen yüzyılın ortalarından beri nükleer enerji geliştirmeyi planlamasına rağmen, Akkuyu NGS Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk nükleer santrali olacaktır. Türkiye’nin nükleer enerjide yolculuğunun başlangıcı, 2010 yılında Rus teknolojisi ile dört üniteli Akkuyu NGS inşaatının hükümetler arası anlaşmanın imzalanması ile gerçekleşti.”

Sergey Butskikh, Kazak heyeti üyelerine Akkuyu NGS projesinin uygulanmasının ayrıntıları hakkında bir sunum yaptı. Proje modeli, ana ekipmanın teknik özellikleri, inşaatın ana aşamaları ve projenin bölgenin kalkınmasına katkısı hakkında detaylı bilgiler verdi. Vadim Titov da ziyaretin katılımcılarına Rosatom'un diğer ülkelerdeki deneyimini anlattı.

Ziyaretin ikinci gününde Silifke'de bulunan konuklar, bölgenin yönetim ve çeşitli kuruluşlarının temsilcileriyle Ticaret ve Sanayi Odası merkez binasında bir araya geldi. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Akkuyu Nükleer Santralinin inşaatına başlanmasının ardından bölgenin olumlu anlamda nasıl geliştiğini anlattı. Bölgenin yeni sakinleri olan Akkuyu NGS çalışanlarının Mersin’in bir parçası haline geldiğini söyleyen Altunok, şöyle konuştu:

“Bölgede daha önce işsizlik varken, şu an böyle bir problem ortadan kalktı. Kentsel altyapının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülüyor, yeni toplu konutlar inşa ediliyor, okulların inşa edilmesi planlanıyor. İlerleyen yıllarda nükleer santralde çalışacaklar için bir konaklama tesisi yapılması planlanıyor.”

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Rus nükleer bilimciler ve binlerce inşaatçının bölgeye gelmesiyle, yerel işverenlerin yeni bir gelişme aşamasına ulaştığını kaydetti.