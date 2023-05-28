Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama

Anadolu Ajansı verilerine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda sandıkların yüzde 99.67'si açıldı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 52.13'ünü aldı. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde yüzde 47.87 oy oranında.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada "mücadeleye devam edeceği" mesajını verdi.

Seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim asıl üzüntü sebebim ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntıların karşısında ilk olarak bizler duracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Eziyetlere haksız hukuksuz adaletsiz bir düzene susup dilsiz şeytan olamazdım. Evlatlarımız işsiz hayata tutunmaya çalışırken sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Milyonlarca göçmenin gelip sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım.

Hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken, halkımın belimin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir evladınız, bu toprakların insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarınız için, emeklilerimiz için, demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi.

CHP ve Millet İttifakı tüm unsurları ile her cephede mücadelesini vermektedir. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Bilin ki benim asıl üzüntü sebebim, ülkeyi bekleyen çok daha büyük sıkıntılardır. O sıkıntılar karşısında da ilk olarak bizler duracağız. Şu andan itibaren bana oy veren 25 milyonu aşan vatandaşımızı dimdik ayakta görmek istiyorum. Yürüyüşümüz sürecek, biz buradayız."