Kentsel dönüşüm destek kredileri artırıldı

Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma süreleri değişti, kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi.

Gerçek veya tüzel kişilerin, yapısı riskli olarak tespit edilen mülkleri için bankalardan kullanacağı kredilere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sağlanan destek limitleri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iki katına çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma süreleri değişti, kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi.

Kullandırılabilecek kredi tutarları iki katına çıkarılırken, hak sahipliği bazında 200 bin lira olan konut, iş yeri yapım, edinme kredi anapara üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin liraya çıkarıldı.

Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Karara göre, güçlendirme kredilerinde de tutar, 80 bin liradan, 160 bin liraya çıkarıldı.

Karar kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldı.

Kentsel dönüşüm için 20 milyar 190 milyon lira destek sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon lira harcandı.

Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon lira kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon liranın üzerinde faiz desteği sağladı.