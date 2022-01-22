Kervan Gıda'da üst düzey atama

Kervan Gıda Şirketler grubunun oyuncaklı şekerleme firması Uçantay Gıda A.Ş'nin yeni Genel Koordinatörü Mustafa Başar oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mustafa Başar, ''Türkiye'nin saygın kuruluşlarından Kervan Gıda'nın oyuncaklı şekerleme firması olan Uçantay Gıda'nın yeni Genel Koordinatörü olmaktan kıvanç duyuyorum. Teslim aldığım bu bayrağı güçlü ekibimizle birlikte ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdürecek, yeni başarılara imza atacağız'' dedi.