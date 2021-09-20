Kim Market halka arz edildi: 227,5 milyon TL satışa ulaştı

Kim Market halka arz büyüklüğü 227,5 milyon TL oldu. Satılan 65 milyon adet hissenin yüzde 99,8’inin yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldığı belirtildi.

20.09.2021 13:19:000
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Kim Market halka arz edildi: 227,5 milyon TL satışa ulaştı

Tacirler Yatırım’dan yapılan açıklamada, Kim Market halka arzında 3,5 TL’den 65 milyon adet hissenin satıldığı belirtildi.

Halka arzda satılan hisselerin %99,8’i yurtiçi bireysel yatırımcıya ayrıldı.

Konuya ilişkin olarak KAP’a yapılan açıklamada halka arzın Borsa İstanbul Birincil Piyasada “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadığı belirtilerek “Kim Market’in halka arzı kapsamında toplam 187.366 adet yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 331 adet yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 22 yerli kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 187 bin 719 yatırımcı 65 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir” ifadelerine yer verildi. AA

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