Kira artışı rekor kırdı: İstanbul'da bir ilçe yüzde 250'yi gördü

İstanbul, yüzde 149 artışla birinci oldu. İstanbul’u yüzde 97 ile Ankara ve yüzde 78 ile İzmir izledi. Kağıthane de yüzde 250 ile son bir yıl içinde en yüksek artışın yaşandığı ilçe oldu.

Emlak platformu hepsiemlak, ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Şubat 2022 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Endeks verileri, 3 büyük ilde kiralık konutların bir yıl içerisindeki fiyat değişimini de gözler önüne serdi. Hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; son 1 yılda 3 büyük il içinde kiralık konut fiyatlarının en fazla yükseldiği il yüzde 149 oranında bir artışla İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 97 ile Ankara ve yüzde 78 ile İzmir izledi.

İstanbul’da Kağıthane’de rekor seviyede artış dikkat çekti

Endeks verilerine göre İstanbul’da kiralık konutların ortalama metrekare fiyatlarında son 1 yılda %250’lere varan artışlar yaşandı.

İstanbul’da en çok yükseliş gösteren ilçe %251 ile Kağıthane oldu. Geçtiğimiz yıl 25 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 87 TL’ye yükseldi. Kağıthane’yi %206 ile Şişli, %197 ile Maltepe, %189 ile Beyoğlu, %180 ile Beşiktaş, %165 ile Sarıyer, %163 ile Beykoz, %153 ile Üsküdar, %134 ile Eyüpsultan, %129 ile Ataşehir, %126 ile Kadıköy, %123 ile Bakırköy, %122 ile Fatih ve %95 ile Beylikdüzü takip etti.

Ankara’da Etimesgut ilk sırada geldi

Ankara’da kiralık konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe %154 ile Etimesgut oldu. Geçtiğimiz yıl 11 TL olan ortalama metrekare fiyatları bu yılın aynı döneminde 27 TL’ye yükseldi. Etimesgut’u %105 ile Gölbaşı, %103 ile Çankaya, %97 ile Yenimahalle, %94 ile Mamak, %89 ile Keçiören ve %57 ile Altındağ takip etti.

İzmir’de Konak birinci oldu

İzmir, kiralık konut piyasasındaki hareketliliğini bu yıl içinde de korumaya devam etti. İzmir’de %81 oranında bir artış ile birinciliği Konak alırken; ikinci sırada %73 ile Karabağlar, üçüncü sırada %71 ile Balçova, dördüncü sırada %60 ile Karşıyaka ve beşinci sırada %31 ile Bornova geldi.