Kiralar, yabancı akınıyla en çok o ilde arttı: Bir yılda 4'e katlandı

Satılık konutta en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 209,8 ile Mersin'de yaşanırken, kira fiyat artışında rekoru yüzde 302,3 ile Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle iki ülkeden göç alan Antalya kırdı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ve Sahibindex'in hazırladığı rapora göre, geçen yılın Kasım ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan m2 cari fiyatı yüzde 174,1 artarak 15.072 TL oldu.

Satılık konut ilan m2 cari fiyatları aynı dönemde İstanbul’da yüzde 190,5, Ankara’da yüzde 181,7 ve İzmir’de yüzde 169,1 arttı.

Ortalama satılık konut m2 fiyatları İstanbul’da 22.273 TL, Ankara’da 9.960 TL ve İzmir’de 17.067 TL oldu.

İlan satış fiyatları Kasım ayında da geçen yılın aynı ayına kıyasla bütün büyükşehirlerde artarken, satılık konut m2 fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller sırasıyla yüzde 209,8 ile Mersin'de, yüzde 202,2 ile Kocaeli'nde, yüzde 198,3 ile Antalya'da, yüzde 190,5 ile İstanbul'da ve yüzde 181,6 ile Trabzon'da yaşandı.

En düşük artışların görüldüğü iller ise Diyarbakır (yüzde 136,7), Şanlıurfa (yüzde 136), Kayseri (yüzde 131,9), Muğla (yüzde 129,7) ve Erzurum (yüzde 128,4) oldu.

Son aylarda konut satış fiyatlarının yıllık artışlarında görülen gerileme Kasım ayında da devam etti.

Araştırmaya göre, konut talebi endeksi Ekim’e göre neredeyse değişmedi. Benzer şekilde, konut piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenilen satılan konutların satılık ilan sayısına oranı da ülke genelinde ve üç büyükşehirde değişmedi. Konut piyasasında bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan satılık konut ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren “kapatılan ilan yaşı” ise geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyük ilde uzadı.

En fazla kira artışı Antalya'da

Kasım ayında ülke genelinde kiralık konut ilan metrekare fiyatı ise geçen yılın aynı dönemine göre %168 oranında arttı. Kira fiyatlarındaki aylık artış ise %7,7 oldu.

Kiralık konut ilan metrekare fiyatı ülke genelinde 67 TL'ye yükselirken, İstanbul'da 94,1 TL, Ankara'da 45 TL, İzmir'de 65 TL oldu. Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyükşehirde arttı. Rapora göre kiralık konut ilan metrekare fiyatlarındaki artış İstanbul'da yüzde 147,7, Ankara yüzde 150, İzmir'de 160 arttı.

Antalya, Kasım'da yıllık %302,3 artışla en yüksek kira artış oranının gözlemlendiği il oldu; kentte ortalama kira bir yılda 4 katından fazlaya yükseldi.

En yüksek fiyat artışı görülen diğer iller Trabzon (yüzde 208,2), Denizli (yüzde 207,7), Mersin (yüzde 185,7) ve Eskişehir’dir (yüzde 175,3) olurken en düşük kira artışının görüldüğü iller Van (yüzde 134,6), Malatya (yüzde 126,4), Gaziantep (yüzde 120,6), Diyarbakır (yüzde 100) ve Kahramanmaraş (yüzde 98,4) olarak yer aldı.



