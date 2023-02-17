Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, geçen yılın aralık ayında 2021 sonuna göre yüzde 22,1 artarak 145,6 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, aralıkta 2021 sonuna kıyasla yüzde 22,1 artarak 145,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 22,3 artışla 60,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 19,7 yükselişle 52,6 milyar dolar oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 2,6 artışla 10,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 32,5 yükselerek 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 20,6 artarak 16,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 30,1 artışla 12,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yılın aralık ayında 2021 sonuna göre yüzde 20,7 artarak 46,9 milyar dolara yükseldi.

- Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 83,9 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu aralıkta 2021 sonuna göre yüzde 30 artarak 28,9 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 18,2 yükselerek 83,9 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 20,9 artışla 73,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 23 yükselerek 70,9 milyar dolar oldu.

Geçen yıl sonunda 433 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, aralık sonu itibarıyla 676 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 121 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kısa vadeli dış borç stokunun aralık sonu itibarıyla yüzde 45,2'si dolar, yüzde 26'sı avro, yüzde 9,7'si TL ve yüzde 19,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 190,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 15,5 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,2, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2 ve özel sektörün yüzde 61,6 paya sahip olduğu görüldü.



