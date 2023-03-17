Kısa vadeli dış borçta rekor serisi sürüyor

TCMB verilerine göre, 2023 Ocak sonu itibarıyla 1 yıl veya daha az kalmış dış borç, 196 milyar dolara yükselerek rekor serisini dördüncü aya taşıdı.

Kısa vadeli dış borç stoku, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 152,8 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ocak 2023 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı. Buna göre, Ocak sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 152,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,6 oranında artarak 62,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,8 oranında artarak 56,2 milyar dolar düzeyinde oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, ocakta bir önceki ay sonuna göre yüzde 2,3 azalışla 10,5 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 3,7 yükselerek 21 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı ise yüzde 2 artarak 17,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da yüzde 15,8 artışla 14,2 milyar dolar oldu. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 50,3 milyar dolara yükseldi.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 87,4 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ocakta bir önceki aya göre yüzde 10 artarak 31,8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 1,7 yükselerek 87,4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 3,9 artışla 76,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 3 yükselerek 75,3 milyar dolar oldu.

2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Ocak sonu itibarıyla 804 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 92 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kısa vadeli dış borç stokunun ocak sonu itibarıyla yüzde 45,2'si dolar, yüzde 25,8'i avro, yüzde 10,5'i TL ve yüzde 18,5'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 196,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16,6 milyar dolarlık kısmı Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 21,9, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2 ve özel sektörün yüzde 60,9 paya sahip olduğu görüldü.