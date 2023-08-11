KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi 4 Ağustos haftasında da devam etti. Mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay vadeli mevduatlarda faizler 1,5 ayda 15 puan düştü.

11.08.2023 10:19:170
Paylaş Tweet Paylaş
KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Kur korumalı mevduatlarda rekor artış yaşanırken, mevduat faizlerindeki düşüş ivmesinin devam ettiği görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre mevduatların ağırlıklı olduğu 1-3 ay arası vadeli mevduatlarda ortalama faiz 4 Ağustos haftası itibariyle yüzde 28'in altına indi. Böylelikle mevduat faizlerinde 1,5 ayda 15 puana varan düşüş kaydedildi.

Mevduat faizleri Haziran ayında yüzde 42 ile 23 yılın rekor seviyesine yükselmişti.

Mevduat faizlerinde düşüş eğilimi yeni ekonomi yönetiminin makro ihtiyati önlemlerinin etkisiyle hızlanmıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Motorine zam geldi: Yeni fiyat pompaya yansıdı

Motorine zam geldi: Yeni fiyat pompaya yansıdı

KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

KKM artarken, TL mevduat faizlerinde düşüş sürüyor

Bayraktar Akıncı Suudi Arabistan'da üretilecek

Bayraktar Akıncı Suudi Arabistan'da üretilecek

Bakan Şimşek'ten, rezerv artışı değerlendirmesi

Bakan Şimşek'ten, rezerv artışı değerlendirmesi

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Üst kademe kamu yöneticiliklerine yeni atamalar

Üst kademe kamu yöneticiliklerine yeni atamalar

Yorum Yaz