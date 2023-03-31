KKM hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı

Hazine destekli Türk Lirası KKM hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı. KKM’lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek.

31.03.2023 09:35:250
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KKM hesaplarında faiz üst sınırı kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Hazine destekli Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında faiz tavanı kaldırıldı. KKM’lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak, üst sınırı banka belirleyecek.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 23/2/2022 tarihli ve 5206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararın 5’inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Bu Karar kapsamında destekten faydalanacak KKH’lere ilişkin faiz oranı ikinci fıkradaki asgari orandan az olmamak üzere bankalar ve yararlanıcılar arasında serbestçe belirlenir. Katılım bankalarında açılacak KKH’lerin katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenecek kâr payı oranlarına uygun şekilde açılması gerekir.

(2) Mevduat bankalarının KKH’lere uygulayacağı asgari faiz oranı, TCMB tarafından belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranıdır. Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

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