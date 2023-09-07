KKM'den çıkış stratejisi: Bakan Şimşek açıkladı

Bakan Şimşe'ten KKM'den çıkışa ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok."

"OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz."

"Yapısal reform gündemi çok net takvimlendirilmiş. Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum."

"(KKM'den çıkış) Önce rezervlerimizi güçlendireceğiz. Sonra çıkış stratejisini kamuoyuyla paylaşacağız."